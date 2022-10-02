Beylikdüzü Haberleri - Beylikdüzü Haber - Haberler

İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

Motosikletlerinin aynı şebeke tarafından çalındığını düşünen gençler tek yürek oldu: Destek bekliyoruz

ÖABT Bugün Nüfus Müdürlükleri açık mı? 25 Eylül 2022 Nüfus Müdürlükleri açık mı, kapalı mı? 25 Eylül Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri!

Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisini Denizle Buluşturan İmamoğlu: "Bizi Mahkeme ile Engellemeye Çalışanlar Asla Başaramayacak"

Bugün Nüfus Müdürlükleri açık mı? 24 Eylül 2022 Nüfus Müdürlükleri açık mı, kapalı mı? 24 Eylül Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri!

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi sayfası ile İstanbul ili Beylikdüzü ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.