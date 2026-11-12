Motosikletliler Gazze'ye destek için dayanışma sürüşü gerçekleştirecek

İstanbul'da binlerce motosikletli, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve Filistin halkına destek mesajı vermek amacıyla dayanışma sürüşü gerçekleştirecek.

İsrail'in saldırıları sonucu büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de sivillerin hayatını kaybetmesi, çocukların temel ihtiyaçlara erişimde yaşadığı güçlükler ve ağırlaşan insani koşullar, Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini dayanışma faaliyetleri etrafında bir araya getiriyor.

Çok sayıda motosikletlinin katılımıyla "Demir Atlarımızı Gazze'ye Sürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek sürüş, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekerek Türkiye'den yükselen dayanışma sesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

15 Kasım Pazar günü saat 08.00'de Beylikdüzü TÜYAP'ta toplanacak motosikletliler, saat 10.00'da hareket ederek, D-100 kara yolu güzergahından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçip, Maltepe 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne ulaşacak.

Türkiye'nin farklı noktalarından motosiklet kulüplerinin ve bağımsız sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonda, Türk ve Filistin bayrakları taşınacak.

Motosikletliler, Gazze'deki yetim çocukların ve annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının sesini duyurmayı amaçlıyor.

" Gazze'de çocuklar ve siviller yalnız değildir"

Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan, AA muhabirine, Gazze'de yaşananların herkesin yüreğini derinden etkilediğini, oradaki çocukların, annelerin ve sivil halkın yaşadıklarını gördükçe onların sesi olabilmek adına bir adım atmalarının gerekli olduğunu düşündüklerini söyledi.

"Demir Atlarımızı Gazze'ye Sürüyoruz" sloganıyla çıktıkları bu yolda sadece bir motosiklet sürüşü gerçekleştirmeyeceklerini belirten Kopan, Türkiye'deki arkadaşlarının da Gazze halkının yanında olduğunun bilinmesini istediklerini ifade etti.

Kopan, bu süreçte kendilerine güç ve destek veren TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a teşekkürlerini ileterek, "Biz, mazlumların sesini duyurabilmek için Beylikdüzü'nden hareket ederek, 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne varacağız. Orada Kur'an tilaveti yapacağız ve akabinde 6 arkadaşımız Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye doğru yola çıkacak." diye konuştu.

Sürüşe katılacak motosikletliler arasında yer alan Bireysel Motorcular Derneği Başkanı Aziz Kayaalp ise Gazze'de çocukların ve sivillerin yalnız olmadığını belirterek, kendilerinin de yaşanan insani dramı ve koşulları duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hz. Ali'nin "Bir yerde haksızlık ve zulüm varsa, hiçbir şey yapamıyorsanız en azından bunu duyurun." sözünü anımsatan Kayaalp, bu gönüllülükle yola çıkarak, demir atlarını Gazze'ye kadar süreceklerini kaydetti.

Kayaalp, şöyle devam etti:

"Net bir sayı vermek doğru olmayacaktır, çünkü hala katılımlar devam ediyor. Yurdun dört bir tarafından arkadaşlarımız bizlere katılmak için destek veriyorlar. Yaklaşık 2 bin 500, 3 bin motosiklet olabiliriz, belki sayı daha da fazla olabilir. Sabah saat 08.00'de TÜYAP E-5 Beylikdüzü güzergahında buluşuyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden devam edip, Maltepe 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne kadar süreceğiz. Oradan da biz, bazı arkadaşlarımızla Gazze'ye kadar tekerleklerimizi döndüreceğiz."

"Acınızı görüyor, acınızı paylaşıyoruz"

Nakba 48 Riders Türkiye Sorumlusu Mehmet Yavuz Uçum da pazar günü "Demir Atlar Gazze'ye" sloganıyla yola çıkacaklarını ve bunun sadece bir sürüş olmayacağını söyledi.

Gazze'de insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Uçum, "İlk adım olarak bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bunun akabinde, zaten halihazırda soranlar var, yardım etmek istiyoruz gerek maddi gerek ayni yardımlar. Bununla ilgili devletin resmi kanallarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Uçum, yakın zamanda atacakları somut adımlarla ilgili açıklama yapacaklarını belirterek, "Yardımların ulaştırılması noktasında bize gelen talepleri resmi kurumlara aktarıp belli bir çalışma içine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fetih Motosiklet Kulübü Başkanı Kadir Çınar ise Gazze'deki çocuklara ve ailelere seslenerek, "Sizi unutmadık. Acınızı görüyor, acınızı paylaşıyoruz. Yanınızda olduğumuzu Türkiye'den ifade etmek istiyoruz. Çocukların korkuyla değil güvenle büyümesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bizler de motosiklet kullanıcıları olarak, bu sürüşle bir karınca misali olması için hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA