10 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçelerde, hangi mahallelerde elektrik yok?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım çalışması, deplase çalışması, abone ve şube bağlantısı ile yatırım kapsamındaki yenileme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede kesintiler gün boyu sürecek. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte mahalle ve sokak bazında güncel İstanbul elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Merkez ve Bolluca mahallesi Sümela sokak bölgelerinde, yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, Bolluca mahallesi Kamer, Koca Yusuf, Muhtar, Sultandağı, Süreyyapaşa ve Şiir sokakları ile Mavigöl mahallesi Akşit, Asalet, Ertuğrulgazi, Eyüp Sultan, Gülişan, Hakkı, Haydarpaşa, Hayran, Hükümdar, Kıran, Koca Yusuf, Modern, Peker, Saadet, Yeşil Yalı ve Çanakkale Şehitleri sokaklarında, deplase çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

Merkez, 100. Yıl mahallesi 2157, 2159 ve Kışla sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 08:00 ile 15:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, 15 Temmuz mahallesi 1494, 1498, 1499, Gülbahar ve Şehit Doğan Öztürk sokakları ile Bağlar mahallesi Koçman sokağında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, 15 Temmuz mahallesi 1500. sokakta, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, 15 Temmuz mahallesi 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493, 1500 ve Gülbahar sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Evren mahallesinde, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Şahintepe mahallesinde, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, Altınşehir mahallesi Barbaros ve Cennet sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı bölgede, aynı gerekçeyle saat 10:00 ile 13:00 arasında ikinci bir kesinti daha uygulanacaktır.

Merkez, Ziya Gökalp mahallesi 2726, 2727, 2735, Akser, Akyol, Azim, Başkomutan, Birikim, Egemen, Elvan, Fasıl, Güzelbağ, Hanımeli, Hünkar, Hürriyet, Karaca, Kargın, Katip Çelebi, Küheylan, Narin, Saruhan, Seyit Onbaşı, Taşkent, İdeal ve Şenay sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ziya Gökalp mahallesinde, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Merkez, Marmara mahallesi 222, Diyar, Hürriyet, Sadakat, Yükseloğlu, Önder ve Şahika sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Zafer mahallesinde, yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, Akçaburgaz mahallesi 1566. sokakta, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Merkez, Maslak mahallesi Büyükdere sokakta, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, Maslak mahallesi Ahi Evran, AOS 38, AOS 39, AOS 40, AOS 41, AOS 42, AOS 43 ve Büyükdere sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Merkez, İsmetpaşa mahallesi 86, 87 ve 88. sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez, İsmetpaşa mahallesi 124 ve 125. sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.