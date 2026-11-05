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Beylikdüzü ve Ümraniye'deki kundaklama ile kurşunlama olaylarında 9 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü ve Ümraniye'deki kundaklama ile kurşunlama olaylarına ilişkin operasyon yaptı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Ümraniye'de medikal firmasının kurşunlandığı, Beylikdüzü'nde lojistik firmasının tır ve dorselerinin kundaklandığı belirlendi.

Beylikdüzü ve Ümraniye'de meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Ümraniye'de meydana gelen kundaklama ve kurşunlama eylemleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Ümraniye'de faaliyet gösteren bir medikal firmasının motosikletli 2 şüpheli tarafından 9 Ekim'de kurşunlandığı, Beylikdüzü'ndeki bir lojistik firmasına ait tır ve dorselerin ise 12 Ekim'de kundaklandığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında her iki eylemle bağlantılı şüpheliler tespit edilirken, iki olaya ilişkin Sultangazi ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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