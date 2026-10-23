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Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahnede rahatsızlanarak özel hastaneye kaldırıldı

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Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahnede rahatsızlanarak özel hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahnede rahatsızlanarak özel hastaneye kaldırıldı
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Sanatçı Hakkı Bulut (81), Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye götürülen Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sanatçı Hakkı Bulut (81), Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Bulut, Beylikdüzü'ndeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken restorandan sedyede çıkarıldığı anları bazı müşteriler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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