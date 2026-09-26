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İstanbul'da bir araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da bir araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da Seyitnizam Mahallesi'nde durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu. Beylikdüzü'ndeki adrese de operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı; adreste 84 gram marihuana, 27 sentetik uyuşturucu hap ve 30 fişek ele geçirildi.

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Beylikdüzü'nde bir adrese de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Seyitnizam Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Sürücü H.B. (23) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmanın devamında, H.B.'nin Beylikdüzü'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Adreste bulunan M.B. (31) de gözaltına alındı. Yapılan aramada 84 gram marihuana, 27 sentetik uyuşturucu hap ve 30 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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