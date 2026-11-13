Beylikdüzü'nde tırın çarptığı otomobil İETT otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde tırın çarptığı otomobil İETT otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde tırın çarptığı otomobilin İETT otobüsüne çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeki tır, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin de İETT otobüsüne çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde önlem alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.