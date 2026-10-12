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İstanbul Beylikdüzü'nde tır garajında 3 şahıs 4 tırı kundaklayıp kaçtı

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İstanbul Beylikdüzü'nde tır garajında 3 şahıs 4 tırı kundaklayıp kaçtı
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İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde bir tır garajında çıkan yangının kundaklama olduğu tespit edildi. Kimliği belirsiz 3 şahsın yanıcı madde dökerek ateşe verdiği olayda 4 tır kullanılamaz hale geldi, şahıslar araçla kaçarken polis yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir tır garajı, kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından kundaklandı. Olayda 4 araç küle dönerken şahısların araçlara yanıcı madde dökerek ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki bir tır garajında yaşandı. Çok sayıda tırın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gökyüzüne yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 tır kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri yangının kundaklama dolayısıyla çıktığını tespit etti. Tır garajına araçla gelen 3 şahsın, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi araçlara dökerek ateşe verdiği öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan şahısları ise yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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