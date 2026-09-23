İSKİ, Beylikdüzü'nde yarın 4 mahalleye 10.00-18.00 arası su veremeyecek

(İSTANBUL) - İSKİ, Beylikdüzü'nde ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı genleşme parçalarının montajı ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-18.00 saatleri arasında 4 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü ilçesi Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ile iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Marmara, Yakuplu, Sahil ve Dereağzı mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA