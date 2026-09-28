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Beylikdüzü'nde park tartışmasında silah çekildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında park yeri yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, E.K.T. serbest bırakıldı; hakkında 'kasten yaralama' işlemi yapılan S.T. adli makamlara sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir sitenin otoparkında çıkan araç park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde silah çekilmesi üzerine kavgayı ayırmaKk isteyen bir mahalle sakini araya girerken, olaya karışan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A.'nın babası S.T. de olay yerine geldi

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN SİLAHI ÜZERİNE ALDI

S.T.'nin belindeki tabanca göstermesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik arttı. Çevrede bulunan Y.Ö. isimli vatandaş, tarafları ayırmak amacıyla araya girerek S.T.'nin elindeki silahı aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerin ardından olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem yapılan S.T. isimli şüphelinin ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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