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Beylikdüzü'nde D-100'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye söndürdü

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İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün emniyet şeridine çektiği otomobil hasar görürken, oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul Beylikdüzü'nde, seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobilin motorundan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Sürücü, aracı emniyet şeridine çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kara yolunun Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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