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Beylikdüzü'nde yanan Skywell otomobilin yangınını itfaiye 1 saatte söndürdü

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Beylikdüzü'nde yanan Skywell otomobilin yangınını itfaiye 1 saatte söndürdü Haber Videosunu İzle
Beylikdüzü'nde yanan Skywell otomobilin yangınını itfaiye 1 saatte söndürdü
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Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde saat 18.35'te park halindeki 34 HVZ 923 plakalı Skywell elektrikli otomobil yanmaya başladı. İtfaiye yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü; sokak trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 18.35 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 HVZ 923 plakalı Skywell marka elektrikli otomobil aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle sokak trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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