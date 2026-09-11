İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12 Eylül İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bakım çalışmaları, yatırım ve dönüşüm çalışmaları ile abone ve şube bağlantısı işlemleri nedeniyle gerçekleştirilecek kesintiler kimi bölgelerde sabah saatlerinde başlayıp öğlene kadar, kimi bölgelerde ise akşama kadar sürecek. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

Merkez, Yıldıztepe Mahallesi ile Şehit Yılmaz Kaan Sokak ve İnönü Mahallesi bölgesinde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün Zeytinburnu Merkez Sümer Mahallesi 30/4. Sokak bölgesi de bu kesintiden etkilenecektir.

15 Temmuz Mahallesi'nde 1477, 1481, 1485 ve 1486 numaralı sokaklar ile Gülbahar Sokak bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır. Aynı mahallede 1470, 1471, 1473, 1476, 1502, 1503 ve 1504 numaralı sokaklar ile yine Gülbahar Sokak bölgesinde aynı saatler arasında benzer bir bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Ayrıca 15 Temmuz Mahallesi 1500. Sokak bölgesinde de aynı saatlerde kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

15 Temmuz Mahallesi 1421, 1422 ve 1423. sokaklar ile Halkalı Sokak ve Mahmutbey Mahallesi'nde 2619 ile 2632 arasındaki çeşitli sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Güneşli Mahallesi 1367, 1369, 1370 ve 1371. sokaklar ile Devekaldırımı Sokak ve Mahmutbey Mahallesi'nde 2606 ile 2619 arasındaki sokaklarda aynı saatlerde abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır.

15 Temmuz Mahallesi 1433, 1442 ve 1451. sokaklar ile Şehit Murat Karayazı Sokak bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır. Aynı mahallede 1448, 1450, 1451 ve 1460. sokaklar ile 1451 ve 1453. sokaklar bölgelerinde de aynı saatlerde benzer çalışmalar sürdürülecektir.

Merkez Mahallesi'nde 709, 711, 712, 714, 715, 716, 720 ve 721 numaralı sokaklar ile Doktor Sadık Ahmet ve Güngören sokakları bölgesinde saat 11.30 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Bahçelievler

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Güner, Yuvam ve Zambak sokakları bölgesinde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Başakşehir

Ziya Gökalp Mahallesi Başkent Sokak bölgesinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır. Aynı mahallede Başkent ve Melikgazi sokakları bölgesinde de aynı saatler arasında benzer bir bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Beylikdüzü

Marmara Mahallesi Selvi ve Önder sokakları bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır. Dereağzı Mahallesi'nde Cansu, Demetim, Girne, Hasan Tahsin, Yarasa ve Çamözü sokakları bölgesinde aynı saatlerde abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır. Ayrıca Adnan Kahveci Mahallesi bölgesinde de aynı saatler arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sürdürülecektir.

Esenyurt

Güzelyurt Mahallesi'nde 2114, 2124 ve 2126 numaralı sokaklar ile Ertuğrul Gazi, Orhangazi ve Yıldırım Beyazıt sokakları bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır. Bu kesinti Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1918 ile 1924, 2070 ve 2120 numaralı sokaklar ile Ufuk Sokak bölgesini, Mehterçeşme Mahallesi 1818. Sokak bölgesini ve Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak bölgesini de kapsamaktadır.

Gaziosmanpaşa

Karayolları Mahallesi 547/1. Sokak, Kazım Karabekir Mahallesi 813/1. Sokak ile Yeni Mahalle'de 547/1, Galeri, Hekimsuyu ve Kadir Akdoğan sokakları bölgesinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır. Fevzi Çakmak Mahallesi Hekimsuyu Sokak, Kazım Karabekir Mahallesi 827. Sokak ve Hekimsuyu Sokak, Yeni Mahalle 601 ve 602. sokaklar ile Galeri ve Hekimsuyu sokakları bölgesinde aynı saatlerde benzer bir önleyici bakım çalışması sürdürülecektir.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1187. Sokak ve Cebeci Sokak ile Yeni Mahalle Cebeci Sokak bölgesinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır. Merkez Mahallesi'nde Asil, Barış, Cumhuriyet, Eşref, Ferah, Güldemet, Güneş, Hastane, Hüdaverdi, Kalender, Kalkandelen, Küçükköy, Nar Çıkmazı, Necipbey, Serhat ve Çukurçeşme sokakları bölgesinde de aynı saatler arasında önleyici bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Silivri

Bekirli Mahallesi'nde Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca ve İncirli sokakları; Fener Mahallesi'nde Gökun, Sanatsever, Uluşahin, Uğur Bıçaker ve Yengi sokakları; Kurfallı Mahallesi'nde Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Büyükağaç Çıkmazı, Birgül, Cami, Değirmen Bayırı, Emir Külal, Ferda Çıkmazı, Fetva, Fındıkzade Çıkmazı, Kale, Kavis, Koruçeşme, Kumburgaz, Mürekkep, Rasathane, Safranbolu, Sancaktar, Serdar, Sıhhiye, Süleymaniye, Tepki, Uğur Bıçaker, Vatandaşlık, Üçgözlü ve Şennur sokakları bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Sultangazi

50. Yıl Mahallesi'nde 2133, 2145 ve 2146. sokaklar ile Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2133 ve 2141. sokaklar ile I Sokak bölgesinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır. İsmetpaşa Mahallesi 87. Sokak bölgesinde de aynı saatler arasında benzer bir çalışma sürdürülecektir.