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Sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı

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Sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı
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Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahnede şarkı söylediği esnada fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçedeki özel hastanede tedavisi süren Bulut'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahne alan şarkıcı Hakkı Bulut fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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