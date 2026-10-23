Sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı

Sahnede fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahnede şarkı söylediği esnada fenalaşan şarkıcı Hakkı Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçedeki özel hastanede tedavisi süren Bulut'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahne alan şarkıcı Hakkı Bulut fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Bulut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı