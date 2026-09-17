İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Yatırım ve dönüşüm çalışmaları, kapsamlı trafo merkezi bakımı, önleyici bakım ile abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Eyüpsultan ve Kağıthane'de bulunan çok sayıda mahalle ve sokak elektriksiz kalacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

15 Temmuz Mahallesi'nde 1427, 1428 ve 1429. sokaklar ile Cami Yolu, Halkalı ve Sabia sokaklarda; Mahmutbey Mahallesi'nde 2629. sokak ile Devekaldırımı ve Halkalı sokaklarda, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca yine 15 Temmuz Mahallesi'nde 1406, 1417, 1418, 1419, 1442, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1459, 1460, 1461, 1462 ve 1464. sokaklar ile İstiklal Sokak'ta, aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında aynı sebeple kesinti olacaktır.

Küçükçekmece

Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 1. Kayalı Sokak'ta, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca Zafer Mahallesi'nde Türkbeyi Sokak'ta, aynı gün saat 12.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

Bayrampaşa

Muratpaşa Mahallesi'nde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 23 ve 24. bloklar ile Atakan, Siteler ve İnan sokaklarda; Yenidoğan Mahallesi'nde Rami Kışla Sokak'ta, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi'nde Beste ve Firuze sokaklarda; Kavaklı Mahallesi'nde çok sayıda sokakta (57. Alay, Aksu, Ay, Ayazma, Batı Trakya, Bayram, Bağlar, Bereket, Burgaz, Bilge Kaan, Bilgi, Can, Cehhar Dudayev, Cemre, Cennet, Cihan, Define, Didem, Dikmen, Dilara, Fide, Gaffar Okkan, Galip, Gardenya, Gülsen, Havuz, Hikmet, Kadife, Kanarya, Karaman, Karlıca, Koç, Marmara, Meltem, Misafir, Nadide, Nurlu, Okumuş, Oymak, Oğuz, Salatin, Sancak, Serdar, Türker, Vadi, Zaniha, Çalıkuşu, Çağ, Çağdaş, Çağlar, Çeşme, Çınaraltı, Çınarlı, İstanbul, Şahinbey, Şenay, Şeyh Şamil ve Şirin sokaklar); Sahil Mahallesi'nde Seren Sokak'ta, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Esenler

Birlik Mahallesi'nde 859, 860, 861, 861/1 ve 862. sokaklar ile Köyiçi Sokak'ta; Havaalanı Mahallesi'nde Gülek, Güleryüz, Hacı Bayram ve Kırım sokaklarda, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca yine Havaalanı Mahallesi'nde Anadolu, Gazi Emir ve Uludağ sokaklarda, aynı gün ve aynı saatlerde benzer sebeple kesinti olacaktır. Davutpaşa Mahallesi'nde 46, 49 ve 52. sokaklar ile Atatürk Sokak'ta; Yavuz Selim Mahallesi'nde Meltem Sokak'ta, saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Tuna Mahallesi'nde Tuna Sokak'ta da aynı gün saat 08.00 ile 15.00 arasında aynı sebeple kesinti olacaktır. Son olarak Davutpaşa Mahallesi'nde Niğbolu ve Yıldız sokaklarda; Namık Kemal Mahallesi'nde 1, 2, 3, 3/1, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39/1, 41, 42 ve 43. sokaklar ile Kosova, Namık Kemal ve Yıldız sokaklarda, saat 09.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Eyüpsultan

Işıklar Mahallesi ve Pirinççi Mahallesi'nde, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca Ağaçlı Mahallesi'nde 3. Selvi, 5. Defne, Ağaçlı Köy Yolu, Karaağaç, Kavak, Kocayemiş, Meşe, Sandal, Sarıçam ve Sedir sokaklarda; Odayeri Mahallesi'nde 3. Kartal, Kartepe, Kazdağı, Kızak, Nalan, Neriman, Samanlı ve Selçuk Bey sokaklarda, aynı gün ve aynı saatlerde benzer sebeple kesinti olacaktır.

Kağıthane

Gürsel Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.