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İstanbul ve Sakarya Sapanca'da DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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İstanbul ve Sakarya Sapanca'da DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beyoğlu, Bağcılar, Sultanbeyli, Beylikdüzü ve Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan 4 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda Beyoğlu, Bağcılar, Sultanbeyli, Beylikdüzü ve Sakarya'nın Sapanca ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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