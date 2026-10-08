Haberler

Beylikdüzü'nde bir kişi, çağırdığı adamı silahla tehdit ettiği öne sürüldü; anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde bir kişi, konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit edip hakaret ettiği öne sürüldü. Ölümle tehdit edildiğini iddia eden adam, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti; görüntülerde silahla ateş edildiği anlar da yer aldı.

Beylikdüzü'nde bir kişi, konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit ederek hakaret etti. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, E.T.'nin elindeki silahla görüntü aldığı ve silahla ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde ikamet eden ve daha önce dolandırılarak aracı elinden alındığını ileri süren M.G., kendisini dolandırdığını öne sürdüğü E.T. tarafından konuşmak amacıyla ilçedeki bir buluşma noktasına çağrıldı. Buluşma yerine giden M.G., burada E.T. tarafından silahla tehdit edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü. Ölümle tehdit edildiğini iddia eden M.G., yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırırken, o anları ise cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, E.T.'nin elinde silahla olduğu, telefonla çekim yaptığı, daha sonra ise silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Yücel Arzen Meclis’te İzmir Marşı'nı seslendirdi

Herkesin dilinde: AK Partili vekilden TBMM'de İzmir Marşı performansı
Yozgat Karatepe'de çatıda emniyet kemeri olmadan çalışan işçiler görüntülendi

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var

Türkiye ile Azerbaycan arasında kriz mi var? Bu sözler çok konuşulur
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan Haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

Şebnem Bursalı Aksoy'dan Cemil Tugay açıklaması
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor

Türkiye, Ay'a çıkıyor! Net tarih verildi
Edirne'de ortaokulda silah alarmı! Öğrencinin çantasından kurusıkı tabanca çıktı

Okula kurusıkı tabancayla geldi! Kendisi de ailesi de gözaltında