Beylikdüzü'nde bir kişi, çağırdığı adamı silahla tehdit ettiği öne sürüldü; anlar kamerada

Beylikdüzü'nde bir kişi, konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit ederek hakaret etti. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, E.T.'nin elindeki silahla görüntü aldığı ve silahla ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde ikamet eden ve daha önce dolandırılarak aracı elinden alındığını ileri süren M.G., kendisini dolandırdığını öne sürdüğü E.T. tarafından konuşmak amacıyla ilçedeki bir buluşma noktasına çağrıldı. Buluşma yerine giden M.G., burada E.T. tarafından silahla tehdit edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü. Ölümle tehdit edildiğini iddia eden M.G., yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırırken, o anları ise cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, E.T.'nin elinde silahla olduğu, telefonla çekim yaptığı, daha sonra ise silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı