İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 8-9 Eylül İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:

Yakuplu Mah. / Beylikdüzü

Açıklama

İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

08.09.2026 16:13

Tahmini Bitiş

08.09.2026 19:00