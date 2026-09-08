İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 8-9 Eylül İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...
Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:
Yakuplu Mah. / Beylikdüzü
Açıklama
İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
08.09.2026 16:13
Tahmini Bitiş
08.09.2026 19:00