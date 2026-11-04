Beylikdüzü'nde yayaya çarpan taksi sürücüsü kaçtı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya taksi çarptı. Taksi şoförü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, seyir halindeki bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaya yaralanırken, taksi şoförü durmadan yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya seyir halindeki taksinin çarptığı görüldü. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı