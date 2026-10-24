Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kıyı Emniyeti, Beylikdüzü'nde sürüklenen tekneyi 4 kişiyle kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Mimarsinan Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklamasına göre tekne bu şekilde kurtarıldı.

Beylikdüzü açıklarında arızalanan ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin Mimarsinan Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Mimarsinan Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 394 sitede yayınlandı.
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu

Süper Lig'de lider değişti! Müthiş geri dönüş
Aydın’da zeytin hasadı başladı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

Eskiden erkek işiydi, şimdi kadınlar yapıyor! Gündeliği 1000 TL
Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

90+3'te yere yığıldı, ambulans sahaya girdi! Teşhis kalp krizi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi

3 cana veda! Ömer ve Elif'in acısı yürek dağladı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı

Düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi