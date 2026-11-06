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Beylikdüzü'nde 2 hastaya şiddet iddiasında iddianame mahkemeye gönderildi

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Beylikdüzü'nde alzaymır ve demans bakım merkezinde 2 hastaya personel tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianame Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde, alzaymır ve demans bakım merkezinde 2 hastaya personel tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin mağduru iterek yaralanmasına sebebiyet verdiği, mağdura tükürdüğü belirtildi. Mağdurların yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı belirtilen iddianamede, şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Beylikdüzü'nde 8 Mayıs'ta bir alzaymır ve demans bakım merkezinde, Gülay Tanrıyeri (77) ile Gülmi Kordere'nin (79) personel tarafından şiddete uğrayarak yaralandıkları iddialar üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanrıyeri ile Kordere 'mağdur', Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Şüphelinin mağdura tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu belirtildi

İddianamede, mağdurların bakımevinde kaldıkları, şüphelilerin ise bakımevinde çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.'nin mağdur Gülay Tanrıyeri'yi iterek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. Şüpheli Banu Z.'nin, mağdur Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.

"Hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum"

Şüpheli Banu Z.'nin, savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Banu Z., "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Sudenez M. ise savcılık ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" diye konuştu.

Mağdurların yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı belirtildi

İddianamede, 2 mağdurun da yaşanan olayın ardından Darülaceze Özel Bakım Merkezine sevk edildikleri, mağdurların hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığı vurgulandı.

Şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası talebi

Şüpheli Banu Z.'nin 'ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, şüpheli Sudenez M.'nin ise 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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