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Beylikdüzü'nde şantiyeden hırsızlık iddiasıyla kaçan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamacada 2 şüpheli yakalanırken kaçan diğer şüpheli karakola giderek teslim oldu; kovalamaca anları çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada 2 şüpheli yakalanırken, kaçan diğer şüpheli daha sonra karakola giderek teslim oldu. Kovalamaca anları çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ekim Cuma günü Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polisleri fark eden şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 2 şüpheli yakalanırken, diğer şüpheli kaçtı. Kaçan şüpheli, daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu. Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin Azat E. (23), Çetin Ç. (17) ve Emircan Ç. (17) gözaltına alındı. Şahısların yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Yaşanan kovalamaca anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların polisten kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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