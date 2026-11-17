Beylikdüzü'nde 100 metreyi aşkın yükseklikteki gökdelenin dış cephe temizliğini yapan endüstriyel dağcılar, zorlu mesaileri sırasında havadan görüntülendi.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelenin dış cephe temizliğinde görev yapan endüstriyel dağcılar, yüksek katlı binalarda yürüttükleri zorlu görevleri sırasında havadan drone ile görüntülendi. Yükseklik korkusunu geride bırakarak sıra dışı mesleklerini sürdüren işçiler, bir yandan özel ipler ile güvenli şekilde asılı kalırken diğer yandan yüksek binaların dış cephe temizliğini gerçekleştiriyor. Öte yandan çalışma sırasında en küçük hataya dahi yer olmayan bir meslek yaptıklarını ifade eden Emrah Balıkçı, yaşadıkları en büyük zorluğun rüzgar olduğunu dile getirdi.

"Bugüne kadar 200 metreye kadar çıktık"

10 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Emrah Balıkçı, "32 katlı burası. 150 metreye denk geliyor. Hava şartları iyi olmadığı için burası 15 20 gün sürecek. Normal şartlarda bir hafta on günlük iş bu. 10 yıldır bu işi yapıyorum. İnsan zamanla alışabiliyor her şeye. İlk çıktığında insan korkabiliyor. İlk zamanlar olduğu için heyecan oluyor. Zamanla bunu atlatıyorsun. Şu anda normal. Orada nasıl yerde yürüyorsan burası da öyle. Bu iş için bir hafta eğitim görüyorsun. Yurt dışından hocalar geliyor. Eğitim sürekli tekrarlanıyor. En ufak bir hata da bu işi yapamıyorsun. Hoca seni bırakıyor. Bu iş en ufak hatayı kabul etmiyor. Bunu ehliyet gibi düşünün. Ehliyet olmadan araba süremiyorsunuz. Bugüne kadar en yüksek 200 metreye kadar çıktık. Alıştığımız için fark etmiyor. Şu an 5 katta bize aynı 100 katta bize aynı. Rüzgar olduğu zaman tehlike arz ettiği için çalışma yapmıyoruz kesinlikle" dedi.

" Cama yapışan vantuzları bıraktığında içinde bir ürperti oluyor"

4 yıldır ağabeyi ile sektörde olduğunu belirten Ümmet Balıkçı, "Burası 100 metreyi aşkın. Zor yanlar oluyor. Biz yıllardır bu meslekteyiz. Bize eğlenceli geliyor. Artık alıştık böyle zor işlere. Rüzgarlı günlerde zor oluyor. Ama onun dışında zor bir tarafı yok. Üçgen binalarda zorluk yaşıyoruz. Oralarda mesela köşeye geldiğimizde çok rüzgar alıyor. Rüzgar bizi arka cepheye atıyor. En zoru odur. İlk başladığında birden boşluğa düştüğün için biraz korku olabiliyor. İlk başladığında cama yapışan vantuzları bıraktığında da içinde bir ürperti oluyor. 4 senedir çok memnunum. Çok eğlenceli. Kapalı alanda çalışamayan bir insan böyle bir işe girer. Abim de 13 senedir bu işte" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı