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Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü Haber Videosunu İzle
Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında park halindeki 34 HVZ 923 plakalı elektrikli otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde park halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta çıktı. Park halindeki 34 HVZ 923 plakalı elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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