Beylikdüzü Kavaklı'da okul yolunda 2 öğrenciye çarpan sürücü kaçtı

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sürücü, okul yolunda 2 öğrenciye çarpıp kaçtı. Şahıs her yerde aranırken öğrencilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı ve olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araçlı bir sürücü, liseye giden 2 öğrenciye çarpıp kaçtı. Boş arsaya savrulan öğrenciler yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başlarken yaralanan öğrencilerden E.Ş. (14) ile E.Ö.'nün (16) hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası tespit edilen ve kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları polis ekipleri tarafından devam ederken olayın çok yönlü incelendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı