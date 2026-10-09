Haberler

Beylikdüzü Kavaklı'da okul yolunda 2 öğrenciye çarpan sürücü kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü Kavaklı'da okul yolunda 2 öğrenciye çarpan sürücü kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Kavaklı Mahallesi’nde sabah saatlerinde hafif ticari araç sürücüsü, liseye giden 2 öğrenciye çarpıp kaçtı. Yaralanan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sürücü, okul yolunda 2 öğrenciye çarpıp kaçtı. Şahıs her yerde aranırken öğrencilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı ve olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araçlı bir sürücü, liseye giden 2 öğrenciye çarpıp kaçtı. Boş arsaya savrulan öğrenciler yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başlarken yaralanan öğrencilerden E.Ş. (14) ile E.Ö.'nün (16) hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası tespit edilen ve kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları polis ekipleri tarafından devam ederken olayın çok yönlü incelendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine dev zam
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı 'Beni tanıyorsunuz' diyerek koydu

İstifa edecek mi? Son kararını resmen verdi