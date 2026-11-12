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30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

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30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı Haber Videosunu İzle
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı
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İstanbul Beylikdüzü'nde palamut bolluğu vatandaşlara yaradı. Yaklaşık 30 yılın ardından yaşanan bereketli av sezonu nedeniyle balıkçılar, emeklilere, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına ücretsiz palamut dağıttı. İki gün süren etkinlikte kişi başı 3 kilogram olmak üzere tonlarca palamut vatandaşlara verildi.

  • İstanbul Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Balıkçılar Çarşısı'nda iki gün boyunca ücretsiz palamut dağıtımı yapıldı ve her vatandaşa 3 kilogram palamut verildi.
  • Palamut bolluğu nedeniyle Karadeniz'de yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesi 50 liraya kadar düştü.
  • Balıkçı Kenan Balcı, yaklaşık 30 yılın ardından en büyük palamut bolluğunun yaşandığını ve Marmara ile Karadeniz'de balık miktarının önemli ölçüde arttığını belirtti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Kavaklı Balıkçılar Çarşısı'nda, bu yıl yaşanan palamut bolluğu nedeniyle dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Balıkçılar, bereketli geçen av sezonunun kazancını vatandaşlarla paylaşmak amacıyla iki gün boyunca ücretsiz palamut dağıtımı gerçekleştirdi.

Emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarının yararlandığı etkinlikte, her vatandaşa 3 kilogram palamut verildi. İki gün boyunca toplamda tonlarca balık ücretsiz olarak dağıtıldı.

"30 YIL SONRA BÖYLE BİR BOLLUK YAŞIYORUZ"

Bu yıl palamut avcılığında uzun yıllardır görülmeyen bir bereket yaşandığını belirten balıkçı Kenan Balcı, Marmara ve Karadeniz'de balık miktarının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Balcı, "Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık. Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara'dan Karadeniz'e kadar palamut bolluğu yaşandığını vurgulayan Balcı, "Biz de bu bereketi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik." diyerek ücretsiz dağıtımın nedenini anlattı.

PALAMUDUN TANESİ 50 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Av sezonundaki bolluk, balık tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Karadeniz'de yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesi 50 liraya kadar geriledi.

Fiyatlardaki düşüşle birlikte palamut, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer aldı. Balıkçılar ise uzun yıllar sonra yaşanan bereketli sezonun hem satışlara hem de vatandaşların balığa erişimine olumlu yansıdığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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