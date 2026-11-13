Beylikdüzü'nde tırın çarptığı araç otobüsle tır arasında sıkıştı, 2 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, arkadan gelen tırın çarptığı otomobil, durağa yanaşan İETT otobüsüyle tır arasında sıkıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir araç, arkasından gelen tırın çarpması sonucunda durağa yanaşan İETT otobüsü ve tır arasında sıkıştı. Yaşanan kazada araç ağır hasar alırken içerisinde bulunan iki vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan bulvar ise aracın çekilmesiyle eski haline döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı