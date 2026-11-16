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Beylikdüzü'nde elektrikli otomobil yangını yaklaşık iki saatte söndürüldü

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Beylikdüzü Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta park halindeki 34 HVZ 923 plakalı elektrikli otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü; polisin trafiğe kapattığı sokak yeniden açıldı.

Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta park halindeki 34 HVZ 923 plakalı elektrikli otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından trafik yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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