Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut neden hastaneye kaldırıldı?

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Hakkı Bulut, cuma akşamı Beylikdüzü'ndeki bir ocakbaşında sahnedeydi. Şarkı söylerken fenalaştı ve mekan çalışanları onu sahneden indirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 81 yaşındaki sanatçı sedyeyle mekandan çıkarıldı, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. O anlara ait görüntüler de yayımlandı.

HAKKI BULUT NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Hakkı Bulut, 23 Ekim 2026 akşamı İstanbul Beylikdüzü'nde sahnede şarkı söylerken fenalaştığı için hastaneye kaldırıldı. Fenalaşmanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmuyor ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanede tedavisi sürüyor. Sanatçıdan ya da ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Bulut iki yıl önce de konser öncesinde hastaneye kaldırılmıştı. Ağustos 2024'te Tokat'ta sahneye çıkmadan tansiyonu yükseldi; Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, ilk plağı 1967'de çıkan arabesk şarkıcısı ve bestecidir. Müziğe girmeden önce Adana Erkek Lisesi ile Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi, yaklaşık 12 yıl öğretmen ve okul yöneticisi olarak çalıştı.

İlk plağı Leylam'da bağlamaları Orhan Gencebay ve Arif Sağ çaldı. Çıkışı iki yıl sonra geldi: 1969'da Adana'daki Altın Ses yarışmasında birinci oldu, aynı yıl yayımladığı İkimiz Bir Fidanız onu bütün Türkiye'ye tanıttı. Seven Kıskanır, Ben Buyum, Falcı ve Son Mektup en bilinen şarkıları arasında. Kariyeri boyunca 6 altın plak aldı, 2020'de Düşmanı Uzakta Arama Dostum albümünü yayımladı.

HAKKI BULUT KAÇ YAŞINDA?

Hakkı Bulut 81 yaşında. 3 Şubat 1945'te doğdu.

HAKKI BULUT NERELİ?

Hakkı Bulut Tuncelili, Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde doğdu. Okula Tunceli'de başladı; ailesi Adana'ya taşınınca eğitimini orada sürdürdü.

HAKKI BULUT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Hakkı Bulut'un oynadığı filmler arasında Dokunmayın Dünyama (1977), Seven Unutmaz (1978), Sabır Ey Gönül (1985) ve Seven Kıskanır (1986) var. Sanatçı 2015'te Aşkopa, 2016'da Hayati Tehlike filmlerinde de rol aldı.