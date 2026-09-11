Acılı eşten Özgür Özel'e olay sözler: İki çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ardahan’da Kadın Buluşması etkinliğine katıldı. Özel, Pazaryeri ve esnaf ziyaretinde bulundu.

ÖZEL'E VATANDAŞ TEPKİSİ

Özgür Özel, ziyaretini sürdürürken kendisini şok eden bir tepkiyle karşılaştı. Özel'e tepki gösteren kadının, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'mobbing' nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürülen belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar olduğu ortaya çıktı.

"NİYE KAÇIYOR, TEK BAŞIMAYIM"

Kalabalık içerisinde Özgür Özel'e seslenen ve Özel'in kendisini dinlemesini isteyen acılı eş, Yeni Partili milletvekilleri tarafından engellendi. "İki çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden. Niye kaçıyor tek başımayım" diyen Turgut Uçar, "Beni Özgür Özel dinleyecek" ifadelerini kullandı.

"SEN NERENİN MİLLETVEKİLİSİN YA!"

Yedi buçuk senedir eşinin ölümüyle ilgili iddianame beklediğini belirten acılı eş, kendisini tutan Yeni Partili vekilin, "Tamam ablacığım konuşacağız, ben de milletvekiliyim" demesi üzerine Turgut Uçar, "Sen nerenin milletvekilisin ya! Yedi buçuk senedir iddianame hazırlanmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

"NE OLDUĞUNUZ UMURUMDA DEĞİL"

Arzu Turgut Uçar, yanına gelen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer Yeni Partili milletvekillerine de "Ne olduğunuz umurumda değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Kendisini tutan milletvekilinin sözleri üzerine Turgut Uçar, "Dinleyin o zaman, basın da dinlesin" diyerek vekillerle birlikte alanda ilerledi.

YAŞAR UÇAR OLAYI NEDİR?

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, Beylükdüzü Belediyesinde veznedar olarak çalışan Yaşar Uçar, "Zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla işten çıkarıldı.

Kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası Uçar, yaşamına son verdi.

Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, adli süreçte belediye tarafından delillerin karartıldığını iddia etti.

Kaynak: Haberler.com