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Beylikdüzü'nde kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı; trafik yoğunluğu oluştu

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Beylikdüzü'nde kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı; trafik yoğunluğu oluştu
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100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı.

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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