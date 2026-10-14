Beylikdüzü'nde kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı; trafik yoğunluğu oluştu

Beylikdüzü'nde kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı; trafik yoğunluğu oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı.
BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı