Beylikdüzü'nde otomobil 72 yaşındaki yayayı çarptı, oğlu felç kaldığını söyledi

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Beylikdüzü'nde otomobilin yayaya çarpması bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Marmara Mahallesi 240. Sokak'ta 3 Kasım'da karşıdan karşıya geçen Ahmet Duran Darendeoğlu'na (72) otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Darendeoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

Kaza anına ilişkin bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarptığı yayanın savrularak düşmesi yer alıyor.

Darendeoğlu'nun oğlu Gökhan Darendeoğlu, yaptığı açıklamada, babasının omuriliğindeki zedelenmeden dolayı felç kaldığını, sol kol, sol bacak ve sol kalçasında ameliyatlık derecede kırıkları bulunduğunu, beyninin üç yerinde devam eden kanama nedeniyle kırıklara müdahale edilemediğini anlattı.

Olayın ardından sürücünün serbest kaldığını belirten Darendeoğlu, ailenin kendilerine "geçmiş olsun" dileği iletmemesinden rahatsız olduğunu ifade ederek, sürücünün ceza almasını istediklerini söyledi.

Kaynak: AA