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Beylikdüzü'nde E-5'te seyir halindeki araçta yangın çıktı, sürücü kurtuldu

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İstanbul Beylikdüzü'nde E-5'te saat 20.00 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Sürücü araçtan çıktı; itfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu ve trafik tek şeritten sağlandı.

İstanbul E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden 34 FM 708 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle yolda oluşan trafik aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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