İstanbul'da elektrik kesintisi! 12-13 Eylül 2026 Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Silivri'de elektrik kesinti saatleri belli oldu

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan duyuruya göre bugün İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Silivri ilçelerine bağlı çeşitli mahallelerde abonelik, bakım-onarım, yatırım ve altyapı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ilçe güncel elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi’nde yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 1427, 1449, 1450, 1448, 1451 ve 1460. sokaklar etkilenecek.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler’de Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Çobançeşme ve Zafer mahallelerinde abonelik ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Emre, Güner, Kerem, Yunus 1, Yuvam, Zambak, Şahin 2, Şahin Çıkmazı, Tevfik Fikret 1, Gürani ve Hüseyin Şahin sokakları ile Çakmak, Cihan, Fatih, Göknar, Güven, Hendek, Kaynarca, Nenehatun, Osmancık ve Zile sokakları etkilenecek.

Kocasinan Merkez Mahallesi’ndeki Esra Sokak, Çobançeşme Mahallesi’ndeki Aladağ, Fatih, Mimar Sinan 1 ve Rüstempaşa sokakları ile Zafer Mahallesi’ndeki Gönül Sokak’ta da kesinti uygulanacak.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü’nde Adnan Kahveci, Yakuplu ve Barış mahallelerinde abonelik ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Adnan Kahveci Mahallesi’nde Gölboyu, Harbiye ve Çalışlar sokakları ile Yakuplu Mahallesi’ndeki Osman Gazi Sokak kesintiden etkilenecek.

Ayrıca Adnan Kahveci Mahallesi’nde Atakent, Bengü, Bereketli, Erata, Köroğlu, Lavanta, Mimar Sinan, Pelin ve Yavuz Sultan Selim sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle aynı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Barış Mahallesi’nde ise mahalle genelinde kesinti yaşanacak.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece’de Atatürk, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Tür(k)oba mahallelerinde farklı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

Atatürk ve Fatih mahallelerinde abonelik ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Atatürk Mahallesi’nde Cüneyt Arkın ve Kordonboyu sokakları, Fatih Mahallesi’nde ise 2. Kordonboyu, Adnan Şenses, Deniz, Ereke, Gazi Mustafa, Kordonboyu, Nasrettin Hoca, Papatya, Pelin, Sultan Fatih, Zeki Alasya, Zümrüt ve İzmir sokakları etkilenecek.

Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Cumhuriyet Mahallesi’nde Burcum, Bülent, Hasan Tahsin Üçer, Kardeş, Kemerdere ve Turgut Özal sokakları, Fatih Mahallesi’nde ise Arma, Bilge, Efecan, Efecan, Felak, Karacasu, Kaynak, Kemerdere, Nazlı ve Sedir sokakları etkilenecek.

Hürriyet ve Tür(k)oba mahallelerinde yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Hürriyet Mahallesi’nde Arnavuttepe, Atatürk 2, Paşabahçe, Tamer, Tekin, Trafo Yolu, Tufan, Tuğrulhan, Tür(k)oba Sınır ve Timurhan sokakları; Tür(k)oba Mahallesi’nde ise Ahsen, Akar, Akdut, Aktürk, Alaca 1, Altın 2, Arnavuttepe, Asalet, Atatürk 2, Baharyeli, Canan 1, Cemre 2, Cesur, Değirmen Yolu, Durgun, Eroğlu, Fırat Plastik, Millet 4, Sabır, Sandal, Saray, Sazak, Sağlam, Sedef 2, Sevgi 2, Seyran 4, Tür(k)oba Sınır, Vakit, Çam 3, Şafak 3, Şefkat, Şölen ve Şifa sokakları kesintiden etkilenecek.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa’da Karayolları ve Merkez mahallelerinde abonelik ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Karayolları Mahallesi’nde 562, 563, 565, 566, 567, 568/3, 568/5, 641, 642, 642/1, 643, 648, 648/1 ve 649 ile 650. sokaklar ve Merkez Mahallesi’ndeki Lise Arkası Sokak kesintiden etkilenecek.

Karayolları Mahallesi’nde ayrıca manevra çalışması nedeniyle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Bu çalışmadan 562, 563, 632, 641, 642, 643, 644, 646, 648 ve 648/2. sokaklar etkilenecek.

SİLİVRİ

Silivri’de Fevzipaşa Mahallesi’nde bakım ve önleyici bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden Uskumru Sokak etkilenecek.

Fener Mahallesi’nde Harman Pınar Sokak ile Sancaktepe Mahallesi’nde kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe Mahallesi’nde Akçaköy, Altınhoroz, Arabacıoğlu, Ayışığı, Buyruk, Cambaztepe, Cihangir, Devecioğlu, Efsun, Ertepe, Ezber, Eşit, Feda, Fındıklı, Gümüşdeniz, Hacı Arif Bey, Hacı Nurettin Akbulut, Hak, Hanedan, Kayalar, Kemer, Kılıç, Kıvanç, Kızılay Çıkmazı, Kızılcık, Lades, Madenli, Melen, Mucize, Muntazam, Mürsel, Namdar, Piramit, Rehber, Soydaş, Silvan, Tambur, Temmuz, Terim, Türkmen, Uyum, Vazife, Yenigün, Yılmaz Çıkmazı, Yoncali, Yüksel, Zekat, Zühre, Ömür, Övünç, Şadi, Şenay ve Şimal sokaklarında kesinti yaşanacak.