Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beylikdüzü'nde çarpışan iki araçtan biri yan yattı, sürücüyü vatandaşlar çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'nde çarpışan iki araçtan biri yan yattı, sürücüyü vatandaşlar çıkardı Haber Videosunu İzle
Beylikdüzü'nde çarpışan iki araçtan biri yan yattı, sürücüyü vatandaşlar çıkardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında iki aracın çarpışması sonucu bir araç yan yattı. Yan yatan araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarılırken olayda yaralanan olmadı ve polis tutanak tuttu.

Beylikdüzü'nde cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu bir araç yan yattı. Yan yatan araçtaki sürücünün vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 Pal 848 plakalı araçla 34 GSB 127 plakalı aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yan yatan araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Arnavutköy'de ters yönden geldiği iddia edilen araç, yaya geçidindeki kız çocuğuna çarptı! O an kamerada

Yaya geçidindeki küçük kıza çarptı! O an araç kamerasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı

İsrail'de son durum ne? Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama
Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! 'Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı'

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına..."
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi sinirlenip fincanı yere fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Ne köpek ne de kedi! Minaredeki hayvanı görenler bir daha baktı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar

Görüntüleri kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Muhalif lider Golan, Arap partileriyle hükümeti kurma çağrısı yaptı

"Netanyahu kaybetti" deyip dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı