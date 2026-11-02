Beylikdüzü'nde Yeni Parti'nin komisyon önergesi başkanlık makamına havale edildi

Beylikdüzü Belediye Meclisinde Yeni Partinin "ihtisas komisyonları üye seçimlerinin yenilenmesi" yönündeki önergesi tartışma yarattı.

Beylikdüzü Belediyesinin kasım ayı birinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Yeni Parti Beylikdüzü Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan tarafından "ihtisas komisyonlarındaki nispi temsil oranlarının yeniden hesaplanması ve komisyon üye seçimlerinin yeniden yenilenmesi" hakkında önerge verildi.

Erdoğan, belediye meclisinde siyasi grupların oluşmasının ardından meclisin siyasi aritmetiği ile siyasi parti gruplarının toplam meclis üye sayısı içindeki oranlarının değiştiğini söyledi.

Bu değişikliğin, ihtisas komisyonlarında siyasi partilerin sahip olduğu nispi temsil oranlarının yeniden değerlendirilmesini ve güncel meclis aritmetiğine göre hesaplanmasını gerekli kıldığını savunan Erdoğan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerini hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 7 Mayıs 2026 tarihli yazısına dikkati çeken Erdoğan, yazıda "partiden istifa ederek başka partiye geçen meclis üyelerinin sayısının komisyonlardaki üye dağılımını değiştirecek ölçüde olması durumunda komisyonların meclisteki üye dağılımı esas alınarak yeniden oluşturulması gerektiği" yönünde değerlendirmeye yer verildiğini bildirdi.

Erdoğan, söz konusu bakanlık görüşü ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ihtisas komisyonlarında üye seçimine ilişkin rehber ve açıklamaları doğrultusunda siyasi değişimin komisyonlardaki nispi temsil dağılımına etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Demokratik yönetim anlayışının gereği olarak belediye meclisinde oluşan yeni siyasi iradenin ihtisas komisyonlarına adil ve dengeli biçimde yansıtılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, nispi temsil oranlarının güncel üye dağılımı esas alınarak yeniden belirlenmesini ve temsil dengesinin sağlanmasını talep etti.

Önergenin başkanlık makamına havale edilmesi için oylama

Önergenin görüşülmesi sırasında Çebi, başkanlık makamına havale edilmesi için oylama yaptırdı.

Bu sırada söz alan Erdoğan, önergenin başkanlık makamına havale edilmesini değil gündeme alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Çebi, bugüne kadar verilen önergelerin tamamının başkanlık makamına havale edildiğini hatırlatarak, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 4. fıkrasının açık olduğunu vurguladı.

Çebi, "'Komisyon üyeliklerinde eksiklik olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararıyla düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.' diye yasal mevzuat bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"Kararların sıkıntılı duruma düşeceği" iddiası

Erdoğan ise Beylikdüzü Belediye Meclisinin demokratik şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Beylikdüzü halkının seçtiği meclis üyelerinden oluşan meclis grubunun komisyonlarda temsil hakkının olduğunu düşünüyoruz. Bu, bakanlığın görüşündeki aritmetik tabloda var. Eğer bu karar aksi bir durum olursa Beylikdüzü Meclisinden geçecek olan ihtisas komisyonlarındaki konuları ve kararları sıkıntılı duruma düşürür." dedi.

"Yasa, mevzuat, yönetmelik neyi yazıyorsa onu uygulamamız gerekiyor"

Çebi, Erdoğan'a yanıtında, başkanlık makamında bulunmasının yasaya veya mevzuata aykırı hareket edecekleri anlamına gelmediğini ifade etti.

Beylikdüzü Belediyesinin bugüne kadar demokratik sınırlar ve ölçüler içinde yönetildiğini, bundan sonra da aynı şekilde yönetilmesini istediğini belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Benim bu koltukta Yeni Parti, CHP, AK Parti veya MHP Meclis üyesi arkadaşlarımızın oylarıyla oturuyor olmam, yasaya veya mevzuata aykırı hareket edeceğimiz anlamına gelmiyor. Burada Beylikdüzü Belediyesi demokratik sınırlarda, ölçülerde bugüne kadar yönetildiyse bundan sonra da öyle yönetilmesini ben de istiyorum. Sizin okuduğunuz bir bakanlık görüşü. Bakanlık görüşü veya başka kurumların görüşü, mevzuattan veya yasalardan yukarıda değildir. Yasa, mevzuat, yönetmelik neyi yazıyorsa onu uygulamamız gerekiyor."

Hukukçu olduğunu ifade eden Çebi, "20 aydır yasaya, mevzuata aykırı hiçbir işlemin, uygulamanın içerisinde olmayacağımızı, bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimizi söylemişimdir. Bu süre tamamlanana kadar bu şekilde olacak yoksa 'Yeni Parti üyesi arkadaşlarımız ihtisas komisyonlarında yer almayacak.' anlamına gelmiyor ancak yasal mevzuat çok net olduğu için, 'Süre tamamlanana kadar aynı partiden istifa edenlerin yerine aynı partiden yeni isim önerilir.' dendiği için nisan ayına kadar bunun böyle yapılması gerektiğini hukukçu arkadaşlarımız da düşündü. Ben de bu şekilde olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Çebi'ye, "Doğru bir işlem yapmıyoruz, adaletli, demokratik işlem değil." diye karşılık verdi.

Önergenin başkanlık makamına havale edilmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda istifa eden komisyon üyelerinin yerine üye seçimi yapıldı.

Kaynak: AA