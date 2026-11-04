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Esenyurt'ta Haramidere Sanayi durağında iki metrobüs çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

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Esenyurt'ta Haramidere Sanayi durağında Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı; kazada 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken güzergahta yoğunluk oluştu, seferler normale döndü.

Esenyurt'ta iki metrobüs durakta çarpıştı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Haramidere Sanayi durağında yaşandı. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs duramayarak durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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