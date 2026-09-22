İmamoğlu 100. duruşmaya girdi! Hedefinde tek bir isim vardı

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracın makam aracı olarak kullanıldığı ve bakım, yakıt gibi giderlerinin belediye tarafından karşılandığı iddiasıyla açılan "görevi kötüye kullanma" davasının ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"YALAKALARI, EL ÖPENLERİ SEVMEM"

Mahkemede savunma yapan İmamoğlu, belediye başkanlığını "büyük odalarda oturup uzun konvoylarla dolaşmak" olarak görmediğini söyleyerek, "Yalakaları sevmem, makamdan beklentisi olanları sevmem, kınarım. El öptürenleri de sevmem. Kula kulluk etmenin inancımıza aykırı olduğunu bilen bir kulum" dedi.

BELEDİYE ARAÇLARINI BU YÜZDEN KULLANMAMIŞ

Dava konusu araçla ilgili olarak ise belediyenin sunduğu araçların fiyatlarını gördüğünü, daha iyi bir seçenek olarak kendi aracını bedelsiz şekilde belediyenin kullanımına tahsis ettiğini söyledi.

İmamoğlu, kendi aracının belediye tarafından kullanılması konusunda protokol yapıldığını, ancak aracına iki kez belediye hesabından yakıt alındığını ve bir kez lastik alındığını belirterek, bu giderlerin daha sonra tespit edildiğini ve şirketi tarafından 2025'te faiziyle birlikte 400 bin lirayı aşan tutarın belediyeye ödendiğini ifade etti.

"BİNALİ YILDIRIM'A 42 ARAÇ TAHSİS EDİLDİ"

Göreve geldiğinde 15 makam aracı bulunduğunu öğrendiğini ve bunları Saraçhane'de sınırlandırarak diğer araçları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis ettiğini anlatan İmamoğlu, yaklaşık 20 bin liralık yakıt gideri nedeniyle yargılandığını savundu.

İmamoğlu, 2019 seçimindeki rakibi Binali Yıldırım'a İBB tarafından 42 araç tahsis edildiğini; 2019 öncesinde Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı korumaları ve yakın aile fertleri için de İBB tarafından çok sayıda araç tahsis edildiğinin belgelendiğini öne sürdü. Bunlarla ilgili soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığı yönünde kararlar çıktığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Savunmasının sonunda "siyasi tutukluların" serbest bırakılması çağrısında bulunan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ilişkin sözlerine göndermede bulundu.

İmamoğlu, "Gerçi birileri beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bunu söyleyen zihniyet özgürlüğü ancak saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta kendini oraya tebaa olarak gören zihniyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Eylül'de Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

İmamoğlu'nun "siyasi tutuklu" olarak görülmesine katılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" demişti.

Cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı" demişti.

İmamoğlu ise bu açıklamaların ardından 11 Eylül'deki duruşmasında, "Ben siyasi tutukluyum, tutsağım" yanıtını vermişti.

Kaynak: Haberler.com