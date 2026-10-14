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Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgarın açtığı gözlükçünün cam kapısı vitrine çarpıp kırıldı

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Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgarın açtığı gözlükçünün cam kapısı vitrine çarpıp kırıldı
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir gözlükçünün cam kapısı açılarak vitrine çarptı ve kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle gözlükçünün cam kapısı kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle aniden açılan cam kapı, vitrine çarparak kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, rüzgarın aniden çıkması ve cam kapının kırılıp adeta tuzla buz olması yer aldı.

Yaşananları anlatan Ahmet Islak isimli işletmeci, "Rüzgardan dolayı kapı açıldı. Daha önce de benzer şeyler oluyordu. Biz koşup tutmuştuk. İçeride bu kez müşteri vardı. Koşup kapıyı tutamadık. Rüzgar çok kuvvetliydi. Kapı dışarı doğru açılıp vitrin cama çarptı ve kırıldı. Müşteri de kapıya yakın değildi. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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