Beylikdüzü'nde E-5'te kaygan yolda yan yatan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü'nde E-5'te kaygan yolda yan yatan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpma sonucu sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu; sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
E-5 Karayolunda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak yan yattı.
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpma sonucu sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı