İstanbul'da sağanak sonrası Avcılar hattında trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul'da sağanak sonrası Avcılar hattında trafik yoğunluğu havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluşturdu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da sağanak yağış sonrası Avcılar Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Avcılar Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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