Beylikdüzü'nde ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı, 46 bin lira ceza kesildi

Beylikdüzü'nde ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı, 46 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'nde hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyonet sürücüsü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira ceza yazıldı, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, araç 30 gün trafikten men edildi.
BAŞAKŞEHİR'den Büyükçekmece'ye hasta taşıyan ambulansa Beylikdüzü'nde yol vermediği cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira ceza yazılırken, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bir hastayı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sevk etmekle görevlendirilen ambulans yola çıktı. Beylikdüzü'ne ulaşan ambulans sol şeritten ilerleyerek hastayı ulaştırmaya çalışırken, sirenleri de açtı. Sol şeridi kullanan ve uzun süre yol vermeyen kamyonet sürücüsü tepkiye neden oldu. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri plaka bilgilerinden kimlik bilgilerini tespit ettiği A.Y.(22) isimli şüpheliyi yakalandı. Sürücüye 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek'ten 46 bin lira ceza yazılırken, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. Araç ise 30 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.