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Beylikdüzü'nde işletmeye dalan otomobil alev aldı, sürücüyü vatandaş kurtardı

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Beylikdüzü'nde işletmeye dalan otomobil alev aldı, sürücüyü vatandaş kurtardı
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili işletmeye daldı ve alev aldı. Araçta mahsur kalan sürücü, kazayı fark eden bir vatandaş tarafından kurtarıldı; yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir işletmeye daldı. Kaza sonrası aracında çıkan yangında mahsur kalan sürücü çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar kamerada.

Kaza, dün sabah 03.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 MCD 764 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmeye daldı. Kazaya karışan otomobil, sürücüsü içerisindeyken alev aldı. O sırada kazayı fark eden bir vatandaş araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, işletmeye dalan otomobilin alev aldığı kazayı fark eden bir vatandaşın ise yanan arabadan sürücüyü kurtardığı anlar yer aldı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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