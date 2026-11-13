Beylikdüzü'nde TIR ile İETT otobüsü arasında sıkışan otomobil için ekipler sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı