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Beylikdüzü'nde TIR ile İETT otobüsü arasında sıkışan otomobil için ekipler sevk edildi

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Beylikdüzü'nde TIR ile İETT otobüsü arasında sıkışan otomobil için ekipler sevk edildi Haber Videosunu İzle
Beylikdüzü'nde TIR ile İETT otobüsü arasında sıkışan otomobil için ekipler sevk edildi
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Beylikdüzü'nde otomobilin TIR ve İETT otobüsüyle karıştığı kazada otomobil, TIR ile otobüs arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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