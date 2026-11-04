Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da 3 ilçedeki operasyonlarda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 3 ilçedeki operasyonlarda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 3 ilçedeki operasyonlarda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde 2-3 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 195 kilo 900 gram metamfetamin ve 400 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin sentetik ecza hapı ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 2-3 Kasım tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen depo ve imalathanelere operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin sentetik ecza hapı, 112 kilo 850 gram pregabalin maddesi, 133 kilo 800 gram katkı maddesi, 200 bin boş kapsül, 1 hassas terazi, 1 karıştırıcı, 1 kompresör ve 1 hap basım makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir imalathane de ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Türk sinemasının vazgeçilmez ekibi 8'inci kez beyaz perdede
İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi

İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi
Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Araçta bebekler dahil 12 kişi varmış! 2 kız kardeş can verdi
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Arda ve Emre karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi

Yedi Numara'nın Recep'i yıllar sonra konuştu: Bugün olsa çekilemezdi