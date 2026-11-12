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Beylikdüzü'nde vinçte rahatsızlanan operatör, rüzgarlı sepete binmeyip kendi indi

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Beylikdüzü'nde vinçte rahatsızlanan operatör, rüzgarlı sepete binmeyip kendi indi Haber Videosunu İzle
Beylikdüzü'nde vinçte rahatsızlanan operatör, rüzgarlı sepete binmeyip kendi indi
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Beylikdüzü'nde yaklaşık 50 metrelik kule vinçte rahatsızlanan operatör için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sepete binmeyen operatör, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından vinç merdiveninden kendi indi; tuvaleti olduğunu söyleyip sağlık ekiplerini bekletti.

Beylikdüzü'nde yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vinçte rahatsızlanan operatör için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Merdiven aracı ile indirilmek istenen operatör rüzgar nedeniyle sallanan sepete binmek istemedi. Uzun uğraşlar sonucunda dinlenerek vinç merdiveninden aşağı inen operatör bu sefer de hastaneye gitmeden önce tuvalete gitmek istediğini söyledi. İlginç kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Olay, 12.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vinçte çalışan operatör rahatsızlandı. İnşaat çalışanları durumu yetkililere haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinçe uzatılan merdiven aracı ile operatör kurtarılmaya çalışıldı. Ancak rüzgar nedeniyle sallanan merdiven aracının sepetine binmeye korkan operatör "Ben kendim ineceğim" dedi. 1 saatlik uğraşın ardından vinç merdivenlerinden inen adam 2 kez rahatsızlanıp dinlenerek de olsa aşağı inmeyi başardı. Sağlık ekiplerinin ambulansa bindirerek hastaneye götürmek isteği operatör ise bu sefer de "Tuvaletim var" diyerek sağlık ekiplerini bekletti. İlginç kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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