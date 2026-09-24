İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 24 Eylül İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:

Dereağzı Mah. / Beylikdüzü

Açıklama

İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi

24.09.2026 09:56

Tahmini Bitiş

24.09.2026 18:00