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İmamoğlu'nun makam aracı davasının 2. duruşması Silivri'de görülüyor

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Beylikdüzü döneminde kendi şirketinin aracını makam aracı yapıp masraflarını belediyeye yüklediği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun davasının 2. duruşması Silivri'de görülüyor. İddianamede 122 bin 305 lira 70 kuruşluk kamu zararı ve 2 yıla kadar hapis istemi yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullandığı ve masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasıyla yargılandığı davanın 2'nci duruşması görülüyor.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullanıp masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplamda 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratıldığı ifade edildi. Davanın ikinci duruşması bugün Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 2 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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