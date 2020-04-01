Vodafone Haberleri - Vodafone Haber - Haberler

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Vodafone Haberleri

Vodafone haber, Vodafone son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti

Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti

Vodafone - 01.04.2020
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

Vodafone - 31.03.2020
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil

Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil

Vodafone - 30.03.2020
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi

Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi

Vodafone - 28.03.2020
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Vodafone - 26.03.2020
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

Vodafone - 25.03.2020
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu

Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu

Vodafone - 25.03.2020
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi

Vodafone - 25.03.2020
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Vodafone - 25.03.2020
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Vodafone - 25.03.2020
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi

Vodafone - 24.03.2020
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde

Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde

Vodafone - 22.03.2020
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi

Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi

Vodafone - 21.03.2020
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor

Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor

Vodafone - 21.03.2020

Slovacko - Fenerbahçe maçı bitti mi, kaç kaç? Slovacko - Fenerbahçe maç özeti izle!
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı

Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı

Vodafone - 21.03.2020
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!

Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!

Vodafone - 19.03.2020
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı

Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı

Vodafone - 19.03.2020
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

Vodafone - 16.03.2020
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Vodafone - 14.03.2020
Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Vodafone - 09.03.2020
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Vodafone - 17.02.2020
Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı

Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı

Vodafone - 14.02.2020
Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı

Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı

Vodafone - 09.10.2019
TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

Vodafone - 01.10.2019
Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!

Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!

Vodafone - 26.08.2019
Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı

Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı

Vodafone - 20.08.2019
Sadio Mane top toplayıcı çocuğa forma hediye etti!

Sadio Mane top toplayıcı çocuğa forma hediye etti!

Vodafone - 15.08.2019
Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Vodafone - 09.08.2019
Porto, Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı!

Porto, Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı!

Vodafone - 06.08.2019
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, 'Hükümetten destek alıyor' iddialarına yanıt verdi!

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Hükümetten destek alıyor" iddialarına yanıt verdi!

Vodafone - 15.07.2019
Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı!

Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı!

Vodafone - 14.07.2019
Emre Mor Galatasaray'a gelmeden kriz çıkardı

Emre Mor Galatasaray'a gelmeden kriz çıkardı

Vodafone - 12.07.2019
Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!

Vodafone - 09.07.2019
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Vodafone - 09.07.2019
İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de

İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de

Vodafone - 09.07.2019
Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor!

Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor!

Vodafone - 08.07.2019
Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!

Vodafone - 08.07.2019
Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!

Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!

Vodafone - 03.07.2019
Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Vodafone - 01.07.2019
Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu

Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu

Vodafone - 30.06.2019
Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar

Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar

Vodafone - 28.06.2019
Lucescu'dan sürpriz karar

Lucescu'dan sürpriz karar

Vodafone - 25.06.2019
Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı!

Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı!

Vodafone - 22.06.2019
Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın

Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın

Vodafone - 11.06.2019
Alpay Özalan: Spor Bakanımız ile İzlanda'ya gidiyorum

Alpay Özalan: Spor Bakanımız ile İzlanda'ya gidiyorum

Vodafone - 10.06.2019
İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın fırça tutması komik

İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın fırça tutması komik

Vodafone - 10.06.2019
Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi!

Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi!

Vodafone - 08.06.2019
Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu!

Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu!

Vodafone - 05.06.2019
Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

Vodafone - 29.05.2019
1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu

1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu

Vodafone - 27.05.2019
Galatasaray Kafilesi Üstü Açık Otobüsle Stada Geldi

Galatasaray Kafilesi Üstü Açık Otobüsle Stada Geldi

Vodafone - 25.05.2019
Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın Olay Açıklamalarına 3 Ay Sonra Cevap Verdi!

Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın Olay Açıklamalarına 3 Ay Sonra Cevap Verdi!

Vodafone - 24.05.2019
Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart, Union Berlin ile Berabere Kaldı

Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart, Union Berlin ile Berabere Kaldı

Vodafone - 23.05.2019
Victor Moses, Inter ile Görüşmelere Başladı

Victor Moses, Inter ile Görüşmelere Başladı

Vodafone - 23.05.2019
Jübilesi Beklenen Volkan Demirel'den Sürpriz Karar!

Jübilesi Beklenen Volkan Demirel'den Sürpriz Karar!

Vodafone - 23.05.2019
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu

Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu

Vodafone - 21.05.2019
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba'yı Ziyaret Etti

Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba'yı Ziyaret Etti

Vodafone - 20.05.2019
Bursaspor, Göztepe ile 0-0 Berabere Kaldı

Bursaspor, Göztepe ile 0-0 Berabere Kaldı

Vodafone - 19.05.2019
Şenol Güneş: Trabzonspor Bizden Daha İyiydi

Şenol Güneş: Trabzonspor Bizden Daha İyiydi

Vodafone - 18.05.2019
Trabzonspor Sahasında Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Trabzonspor Sahasında Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Vodafone - 18.05.2019
Fenerbahçe ve Galatasaray, Cristian Zapata'yı Transfer Etmek İstiyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Cristian Zapata'yı Transfer Etmek İstiyor!

Vodafone - 15.05.2019
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Vodafone - 13.05.2019
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Galatasaray'a Sürpriz Oran

Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Galatasaray'a Sürpriz Oran

Vodafone - 13.05.2019
Fikret Orman'dan Galatasaray İsyanı: Maçı Katletti

Fikret Orman'dan Galatasaray İsyanı: Maçı Katletti

Vodafone - 12.05.2019
Fenerbahçe, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti

Vodafone - 11.05.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ekrem İmamoğlu da Bizim, Binali Yıldırım da

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ekrem İmamoğlu da Bizim, Binali Yıldırım da

Vodafone - 11.05.2019
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti

Vodafone - 11.05.2019
Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas, Hapisten Çıktı!

Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas, Hapisten Çıktı!

Vodafone - 06.05.2019
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Bülent Yıldırım Sosyal Medyayı Salladı

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Bülent Yıldırım Sosyal Medyayı Salladı

Vodafone - 05.05.2019
Dev Derbide Galatasaray Evinde Beşiktaş'ı 2-0 Yendi, Liderlik Koltuğuna Oturdu

Dev Derbide Galatasaray Evinde Beşiktaş'ı 2-0 Yendi, Liderlik Koltuğuna Oturdu

Vodafone - 05.05.2019
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu!

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu!

Vodafone - 27.04.2019
Burak Yılmaz Attığı Frikik Golünü Anlattı: Tolgahan Tuzağa Düştü

Burak Yılmaz Attığı Frikik Golünü Anlattı: Tolgahan Tuzağa Düştü

Vodafone - 22.04.2019
Sivas'ta Burak Yılmaz'ın Kafasına Yabancı Madde Atıldı

Sivas'ta Burak Yılmaz'ın Kafasına Yabancı Madde Atıldı

Vodafone - 22.04.2019
Sivasspor Kalecisi Tolgahan: Top Auta Gidecek Sandım Gol Oldu

Sivasspor Kalecisi Tolgahan: Top Auta Gidecek Sandım Gol Oldu

Vodafone - 22.04.2019
Burak Yılmaz, Son 11 Maçta 9. Golünü Kaydetti

Burak Yılmaz, Son 11 Maçta 9. Golünü Kaydetti

Vodafone - 22.04.2019
D.g. Sivasspor - Beşiktaş Maçının Var'ı Koray Gençerler

D.g. Sivasspor - Beşiktaş Maçının Var'ı Koray Gençerler

Vodafone - 22.04.2019
Devler, Fenerbahçe'de Oynayamayan Berke'nin Peşini Bırakmıyor

Devler, Fenerbahçe'de Oynayamayan Berke'nin Peşini Bırakmıyor

Vodafone - 22.04.2019
Fenerbahçe, Milan Forması Giyen Diego Laxalt'ı Kadrosuna Katmak İstiyor

Fenerbahçe, Milan Forması Giyen Diego Laxalt'ı Kadrosuna Katmak İstiyor

Vodafone - 18.04.2019
Ajax, Torino'da Juventus'u Dize Getirdi

Ajax, Torino'da Juventus'u Dize Getirdi

Vodafone - 16.04.2019
Otomobil, Galatasaraylı Taraftarların Arasına Daldı!

Otomobil, Galatasaraylı Taraftarların Arasına Daldı!

Vodafone - 16.04.2019
Fenerbahçe'den 2 Bomba Birden! Transfer Görüşmesinden İlk Kare

Fenerbahçe'den 2 Bomba Birden! Transfer Görüşmesinden İlk Kare

Vodafone - 16.04.2019
Galatasaraylı Taraftarlara 'Suriyeli' Diyen Sinan Gümüş Özür Diledi

Galatasaraylı Taraftarlara "Suriyeli" Diyen Sinan Gümüş Özür Diledi

Vodafone - 15.04.2019
PSG, Şampiyonluğu Bir Kez Daha Erteledi

PSG, Şampiyonluğu Bir Kez Daha Erteledi

Vodafone - 14.04.2019
Martin Linnes: 3 Fenerbahçeli Kırmızı Kart Görmeliydi

Martin Linnes: 3 Fenerbahçeli Kırmızı Kart Görmeliydi

Vodafone - 14.04.2019
Fatih Altaylı: Umarım Derbiyi Galatasaray 7-0 Kazanır

Fatih Altaylı: Umarım Derbiyi Galatasaray 7-0 Kazanır

Vodafone - 12.04.2019
Oğuzhan Özyakup'un Önümüzdeki Sezon İtalya Liginde Oynayacağı İddia Edildi

Oğuzhan Özyakup'un Önümüzdeki Sezon İtalya Liginde Oynayacağı İddia Edildi

Vodafone - 12.04.2019
Galatasaray, Martin Linnes'in Sözleşmesini Uzattı!

Galatasaray, Martin Linnes'in Sözleşmesini Uzattı!

Vodafone - 11.04.2019
Fenerbahçe, Ricardo Centurion İle İlgileniyor

Fenerbahçe, Ricardo Centurion İle İlgileniyor

Vodafone - 11.04.2019
Burak Yılmaz Dert Yandı: Ben İnsan Değil miyim?

Burak Yılmaz Dert Yandı: Ben İnsan Değil miyim?

Vodafone - 10.04.2019
Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı ve Caner Erkin 'Dedikodusu'

Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı ve Caner Erkin "Dedikodusu"

Vodafone - 10.04.2019
Ali Koç'tan 'Fener Ol' Kampanyası Açıklaması

Ali Koç'tan "Fener Ol" Kampanyası Açıklaması

Vodafone - 10.04.2019
Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı

Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı

Vodafone - 10.04.2019
Devler Ljajic Peşinde! Beşiktaş'ta Talisca Korkusu

Devler Ljajic Peşinde! Beşiktaş'ta Talisca Korkusu

Vodafone - 10.04.2019
Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL

Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL

Vodafone - 10.04.2019
Fenerbahçeli Futbolcu Neustadter, Başakşehir'e İmza Attı

Fenerbahçeli Futbolcu Neustadter, Başakşehir'e İmza Attı

Vodafone - 10.04.2019
Fenerbahçe'den Cenk Tosun Bombası! Ali Koç Devreye Girdi

Fenerbahçe'den Cenk Tosun Bombası! Ali Koç Devreye Girdi

Vodafone - 05.04.2019
Beşiktaş Yönetimi Fabri ve Ryan Babel Hakkında Karar Verdi

Beşiktaş Yönetimi Fabri ve Ryan Babel Hakkında Karar Verdi

Vodafone - 05.04.2019
Volkan Demirel'den 'Fener Ol' Kampanyasına Büyük Destek

Volkan Demirel'den "Fener Ol" Kampanyasına Büyük Destek

Vodafone - 05.04.2019
Arda Turan 'Galatasaray Beni İstemedi' Demişti, Başkanla Görüşmüş

Arda Turan "Galatasaray Beni İstemedi" Demişti, Başkanla Görüşmüş

Vodafone - 05.04.2019
Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar

Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar

Vodafone - 04.04.2019
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