Vodafone Haberleri - Vodafone Haber - Haberler

Vodafone Haberleri
Vodafone haber, Vodafone son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir
Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Hükümetten destek alıyor" iddialarına yanıt verdi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ekrem İmamoğlu da Bizim, Binali Yıldırım da