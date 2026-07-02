Akbank'ta üst düzey atama

Akbank'ta Marka ve İletişim Başkanlığı görevine Seçil Demiralp getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Demiralp, dün itibarıyla başladığı yeni görevinde Akbank'ın tüm marka ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak.

Pazarlama, marka yönetimi ve iletişim alanlarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Demiralp, kariyeri boyunca farklı kurumlarda üst düzey sorumluluklar üstlendi.

Kariyerine 2004'te TAB Gıda'da başlayan Demiralp, kurumdaki çeşitli görevlerin ardından 2015-2019 döneminde Pazarlama Genel Müdürü olarak görev aldı.

Metro Türkiye'ye 2019'da katılan Demiralp, Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü olarak kurumun pazarlama ve iletişim çalışmalarına liderlik etti.

Demiralp, 2021'de Vodafone Türkiye'de Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörlüğüne getirildi, daha sonra Yeni Müşteri Kazanımı Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Demiralp, aynı zamanda Koç Üniversitesi İngilizce İşletme MBA Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.